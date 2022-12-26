В 40% свердловских компаний сократили сотрудников

Сократили многих маркетологов и административного персонала Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2022 году в 40% компаний произошли сокращения. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

- 29% свердловчан сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%), - говорится в исследовании.

Еще 11% опрошенных заявили, что в их компании сократили многих сотрудников. Об этом чаще рассказывали маркетологи и административный персонал (по 24%).

При этом 52% респондентов заявили, что в их фирмах вообще не было сокращений. Чаще всего так отвечали представители сферы «Закупки», медики, фармацевты, госслужащие, юристы, педагоги и ученые.

Говоря о своей карьере, 21% опрошенных уральцев сообщили, что их сократили на работе. Среди них были представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%) и «Высший менеджмент» (27%).