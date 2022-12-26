Отходы с контейнерных площадок при многоквартирных домах будут вывозить ежедневно с 7:00 до 23:00 Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

ЕМУП «Спецавтобаза» в новогодние праздники будет вывозить мусор в обычном режиме. Отходы с контейнерных площадок при многоквартирных домах будут вывозить ежедневно с семи утра до одиннадцати вечера. На территориях, где действует помешковый сбор - по установленному графику. При этом контроль за переполнением контейнерных площадок будет усилен.

- Все поступающие от жителей заявки о переполнении будем оперативно отрабатывать, - рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля. - Такая работа в штатном режиме ежегодно позволяет нам провести новогодние праздники без происшествий.

Всего для вывоза мусора в новогодние праздники на маршруты будет выходить около 310 единиц коммунальной техники.

В ЕМУП «Спецавтобаза» также обратились к жителям с просьбой следить за состоянием подъезда к контейнерным площадкам и не преграждать путь припаркованными машинами.