На ЖБИ вандалы в масках изуродовали подъезды домов

От действий хулиганов пострадали пять подъездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ЖБИ вандалы в масках изуродовал подъезды жилых домов. Они разбили входные стеклянные двери и залили все черной краской. Об этом сообщает 66.RU.

От действий хулиганов пострадали пять подъездов в домах на улице Рассветная, 8/1 и Рассветная, 6/2. Такая же ситуация наблюдается на Новгородцевой, 13б.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №2, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

Ранее, в январе 2022 года, в Академическом вандалы испортили один из символов района. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бронзовый соболь в Преображенском парке пострадал от рук подростков. Дети нарисовали на постаменте надписи, а лапы и хвост скульптуры залили зеленой краской.