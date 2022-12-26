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НовостиОбщество26 декабря 2022 5:25

На ЖБИ вандалы в масках изуродовали подъезды домов

Они разбили стеклянные двери и залили все краской
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
От действий хулиганов пострадали пять подъездов

От действий хулиганов пострадали пять подъездов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на ЖБИ вандалы в масках изуродовал подъезды жилых домов. Они разбили входные стеклянные двери и залили все черной краской. Об этом сообщает 66.RU.

От действий хулиганов пострадали пять подъездов в домах на улице Рассветная, 8/1 и Рассветная, 6/2. Такая же ситуация наблюдается на Новгородцевой, 13б.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №2, проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском УМВД.

Ранее, в январе 2022 года, в Академическом вандалы испортили один из символов района. Установленные камеры видеонаблюдения зафиксировали, что бронзовый соболь в Преображенском парке пострадал от рук подростков. Дети нарисовали на постаменте надписи, а лапы и хвост скульптуры залили зеленой краской.