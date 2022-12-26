В Свердловской области похолодает до -20 градусов

В Свердловскую область возвращаются морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область придет похолодание. Согласно прогнозу синоптиков Уральского гидрометцентра, столбики термометров опустятся до -20 градусов. Публикуем прогноз погоды на ближайшие три дня.

В понедельник, 26 декабря, днем ожидается от -5 до -10 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах на дорогах образуется гололедица. Кроме того, прогнозируется ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Во вторник, 27 декабря, день пройдет преимущественно без осадков. В ночное время ожидается от -11 до -16 градусов, в дневное от -8 до -13 градусов.

В среду, 28 декабря, ночью похолодает до -17, -22 градусов, днем столбики термометров покажут -11,-16 градусов, на севере до -19 градусов.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказывала, что в последней пятидневке года в регионе установится умеренно морозная погода.