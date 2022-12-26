В Ирбите старейшего ветерана ВОВ в Свердловской области поздравили мэр и сенатор Совета Федерации

Фото: страница во «ВКонтакте» Николая Юдина

В Ирбите старейшего ветерана ВОВ в Свердловской области Петра Шихова с днем рождения поздравили мэр Николай Юдин и сенатор Совета Федерации Виктор Шептий. Ему исполнилось 107 лет.

- Удивительный человек! Он стал свидетелем целого века в истории нашей страны, и сам участвовал в важнейших событиях и процессах ее жизни, - написал на своей странице во «ВКонтакте» Николай Юдин.

Глава Ирбита отметил, что Виктор Шептий приехал поздравить ветерана в свой собственный день рождения. Он передал ему теплые слова в том числе и от губернатора Свердловской области Евгений Куйвашева.

После окончания войны Петр Шихов работал учителем в школах Ставропольского края и на Дальнем Востоке. Выйдя на пенсию, он вернулся на малую родину и много лет участвовал в ветеранском движении, а также в патриотическом воспитании подрастающего поколения.