На Урале разыскивают пропавшую 37-летнюю женщину

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

На Урале волонтеры и полицейские разыскивают пропавшую 37-летнюю женщину. Екатерина Семина пропала 26 декабря в поселке Залесье Верхнепышминского городского округа.

- На момент пропажи была одета в сорочку розового цвета и тапки бирюзового цвета, - сообщается в ориентировке поискового отряда «Прорыв».

Поиски женщины идут в лесу. Если вы знаете, где она может находиться, сообщите координатору поиска Игорю по телефону: 89623165542 или в отдел МВД России «Верхнепышминский»: 8(34368)5-43-44 либо 102 (02).

Напомним, в селе под Алапаевском пропала 36-летняя местная жительница. Последний раз Любовь Белюшина выходила на связь 22 декабря.