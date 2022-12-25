Самые большие зарплаты получают ученые, финансисты, страховщики и айтишники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя зарплата жителей Свердловской области выросла на 16, 2%. По данным Свердловскстата, в октябре она составила 55 620 рублей.

Больше всех за этот период заработали ученые, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Их заработная плата составила 91 581 рубль. Далее идут финансисты и страховщики. Она в среднем зарабатывают 90 951 рубль. А 96 923 рубля зарабатывают айтишники.

Самые низкие зарплаты оказались у работников гостиниц и общепита. Их зарплаты составили 29 345 рублей.

При этом, быстрее всего заработки выросли у ученых (+22,5%), финансистов и страховщиков (+20,2%) и продавцов (+17,7%), в то время как доходы работников сельского хозяйства, учреждений культуры, спорта и досуга увеличились менее чем на 10%.