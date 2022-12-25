Повар из Екатеринбурга победила в шоу «Битва шефов»

По решению главных поваров страны победительницей стала маркетолог из Екатеринбурга Мария Торопицина. Фото: «Пятница!»

Повар из Екатеринбурга Мария Торопицина стала победительницей в популярном кулинарном шоу «Битва шефов» на «Пятнице!».

Ведущими были известные повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов. 44-летняя Мария Торопицина принимала участие в команде Константина Ивлева.

- Сын мне сказал: «Мама, ты должна пойти к Константину Ивлеву в команду. Если ты победишь, он тебя обнимет». И вот, все случилось так, как говорил мой сын. Константин Ивлев обнял меня. Я победила, - поделилась эмоциями Мария Торопицина.

В финале участникам необходимо было приготовить блюдо «Фальшивый заяц» по рецепту книги Похлебкина. Выбор главных шеф-поваров страны пал на маркетолога из Екатеринбурга Марию Торопицину.

Напомним, на кастинг Мария приготовила необычное блюдо – чизкейк с лососем. Вместе с ней в реалити-шоу также принимали участие еще двое поваров из Екатеринбурга.

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