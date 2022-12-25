На Урале построят мост высотой 20-этажного дома

Фото: telegram-канал «Автобан»

В Свердловской области построят мост высотой 20-этажного здания и длиной 540 метров. Он будет соединять город Дюртюли в Башкортостане и уральский поселок Ачит.

Строительством моста займется компания «Автобан». Эскизы автодороги появились в telegram-канале холдинга.

Фото: telegram-канал «Автобан»

- Проект был создан с применением BIM-технологий, которые обеспечили большую прозрачность процессов, повысили качество управленческих решений и являются существенным визуальным дополнением, - отмечает заместитель директора и главный инженер холдинга «Автобан» Олеся Лесюта.

Фото: telegram-канал «Автобан»

Часть проекта планируют реализовать уже к 2024 году. Дорога Дюртюли-Ачит войдет станет участком автотрассы Казань-Екатеринбург.