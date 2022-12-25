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НовостиОбщество25 декабря 2022 10:33

В Екатеринбурге сократят количество трамвайных маршрутов

Предварительно их число уменьшится с 31 до 25
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
В мэрии официально не подтвердили эту информацию

В мэрии официально не подтвердили эту информацию

В Екатеринбурге планируют сохранить количество трамвайных маршрутов.

- Работа по изменению трамвайной маршрутной сети запланирована на будущие периоды, количество трамвайных маршрутов при этом уменьшится, а количество подвижного состава для обслуживания трамвайной сети не снизится, - цитирует соответствующий документ портал Е1.

По предварительным данным, количество маршрутов снизится от 31 до 25.

Однако в пресс-службе мэрии «КП-Екатеринбург» уточнили, что официального документа о сокращении трамвайных маршрутов в администрации на данный момент нет.