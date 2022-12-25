В Екатеринбурге вынесут приговор сотрудницам автовокзала, укравшим 5,4 млн рублей

Приговор сотрудница Южного автовокзала зачитают 26 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге вынесут приговор бывшим сотрудницам Южного автовокзала Галине Дадаян и Елене Егоровой, которые, пользуясь служебным положением, присваивали себе выручку.

Занимая должности кассира и технолога, они разработали обманную схему и с 2017 по 2018 год украли 5,4 миллиона рублей.

Уголовное дело по статье «Присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере» начали рассматривать еще в 2020 году, он затем его вернули на доработку в прокуратуру. В сентябре 2022 года дело вновь вернули в Чкаловский суд. Приговор по нему вынесут в понедельник, 26 декабря 2022 года.

Напомним, схему для незаконного заработка в 2017 году придумала главный технолог Елена Егорова, которая контролировала денежные поступления доходов от перевозки пассажиров.

- Однако она не имела прямого доступа к материальным ценностям, поэтому привлекла к совершению преступления кассира предприятия. Она, в свою очередь, в связи с доверительными отношениями с соучастницей согласилась на ее предложение, - уточняли в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

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