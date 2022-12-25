В Екатеринбурге стартовал юбилейный световой фестиваль «Не темно»

На выставке представлено несколько десятков инсталляций. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге стартовал фестиваль светового искусства «Не темно». Выставка проходит уже в десятый раз в самый короткий день в году.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

На ней представлены несколько десятков различных инсталляций от дизайнеров и художников. Посетители смогут увидеть существ из параллельной реальности, лазерную анимацию, образы людей, повлиявших на историю города и редких животных. Часть работ также будет посвящена 300-летию Екатеринбурга.

- Фестиваль привлекает к городу дополнительное внимание как к сохранению историко-архитектурного наследия, так и к проблемам монотонности жизни типизированных городских застроек, - рассказывают организаторы фестиваля.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Основная часть выставки пройдет в парке Маяковского. Также площадками фестиваля стали Литературный квартал, площадка театра «Провинциальные танцы», в кофейня «Loza», кластер Л52 и Лицей им.. Дягилева.

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Вход на площадки свободный. Фестиваль проходит 24 и 25 декабря, с 18:00 до 22:00. Но часть инсталляций будет стоять до январских праздников.