В Екатеринбурге мужчина упал с моста и выжил

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге мужчина выпал с моста на перекрестке улиц Токарей и Гурзуфская. Фото пострадавшего появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Мужчину, лежавшего на асфальте, заметили местные жители вечером 24 декабря. Его доставили в больницу.
- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Напомним, ранее мы рассказывали о мужчине, выпавшем из окна многоэтажного дома на Уралмаше.
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