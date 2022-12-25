В Екатеринбурге мужчина упал с моста и выжил

Сотрудники полиции проводят проверку. Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге мужчина выпал с моста на перекрестке улиц Токарей и Гурзуфская. Фото пострадавшего появилось в telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Мужчину, лежавшего на асфальте, заметили местные жители вечером 24 декабря. Его доставили в больницу.

- Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8. На место выезжали сотрудники полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, ранее мы рассказывали о мужчине, выпавшем из окна многоэтажного дома на Уралмаше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мужчина, выживший после падения с пятого этажа: «Когда открыл глаза, разрыдался». В Екатеринбурге мужчина выпал с пятого этажа и выжил (подробнее)

«Падение было неудачным»: соседи рассказали о женщине, которая спрыгнула с четвертого этажа на одеяло, спасаясь от пожара. Что известно о женщине, которая прыгнула на одеяло с четвертого этажа, спасаясь от пожара (подробнее)