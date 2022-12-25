В ДТП под Екатеринбургом пострадали четыре человека

Четверо пострадавших доставлены в больницу Первоуральска. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На автодороге Пермь-Екатеринбург произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Водитель ВАЗ-2110 влетел в металлическое барьерное ограждение на 326 километре.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, мужчина превысил скорость и не справился с управлением автомобиля.

- ДТП произошло около 21:00 24 декабря. За рулем находился житель Оренбурга 1962 года рождения. Он имеет стаж вождения категории «В» 35 лет. На момент аварии находился в трезвом состоянии, - рассказали в ведомстве.

В ДТП пострадали четверо мужчин 1965, 1978, 1986 и 1993 годов рождения. Все они были пристегнуты ремнями безопасности, после аварии доставлены в больницу Первоуральска.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.