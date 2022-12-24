В уральском поселке сторож хранил партию конопли в местной школе

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, материалы дела направлены на рассмотрение в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Ертарский осудят мужчину, который незаконно хранил коноплю на территории местной школы № 27, там уралец работал сторожем, полицейские нашли у него больше 90 граммов запрещенного вещества.

Во время расследования выяснилось, что нарвал дикие растения около магазина, позже он спрятал свою находку в бельевой отсек дивана.

- В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, а также незаконные приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства», - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, материалы дела направлены на рассмотрение в суд.