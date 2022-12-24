Казахстанские болельщики не встали во время гимна РФ в игре с уральским «Автомобилистом»

Фото: пресс-служба хоккейного клуба «Автомобилист»

Капитан хоккейного клуба «Автомобилист» во время общения с журналистами в микст-зоне пожаловался на казахстанских болельщиков, которые не стали вставать со своих мест во время исполнения гимна России.

Матч между уральцами и местным «Барысом» проходил на ледовой арене Астаны.

- Нас с детства учат, что нужно вставать с места, когда играет гимн страны. Сегодня же много людей сидели, когда играл гимн России. Это неприемлемо, - заявил Сергей Широков khl.ru.

Напомним, «шоферы» на выезде уступили по буллитам. Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки. Несмотря на поражение, «Автомобилист» набирает одно очко, сейчас в активе команды 60 набранных баллов при 42 проведенных матчах, это позволяет клубу лидировать в восточной конференции.