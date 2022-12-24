Хоккейный клуб «Автомобилист» по буллитам уступил казахстанскому «Барысу»

Выявить победителя в основное время не вышло, игра перешла в овертайм и буллиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде уступил казахстанскому «Барысу» по буллитам. Встреча, проходившая на ледовой арене Астаны, завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев площадки.

«Барыс» первым открыл счет, уже на третьей минуте Кирилл Савицкий реализовал численное большинство. Также в составе казахстанцев отличились Майкл Шапю, Никита Михайлис и Егор Петухов.

«Шоферы» ответили на это точным бросками Анатолия Голышева, Данила Романцева, Сергея Широкова и Брукса Мэйсека. Выявить победителя в основное время не вышло, игра перешла в овертайм, однако там зрители не увидели заброшенных шайб.

А в серии послематчевых бросков более удачливым оказался «Барыс». Несмотря на поражение «Автомобилист» набирает одно очко, сейчас в активе команды 60 набранных баллов при 42 проведенных матчах.