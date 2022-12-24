В садовом товариществе под Екатеринбургом сгорел частный дом

В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Екатеринбургом в садовом товариществе сгорел частый дом. Спасатели получили сигнал о возгорании на улице Далматовской утром 24 декабря. Как оказалось, на площади в 50 «квадратов» повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники, 11 человек личного состава. В 06:52 по местному времени огонь локализован, в 06:57 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к полудню, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом в ночь на 23 декабря пожар уничтожил частный дом, а также иномарку Renault. Сообщение о возгорании поступило в 03:41 по местному времени, по предварительным данным, сначала вспыхнули надворные постройки.