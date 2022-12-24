В селе под Алапаевском пропала женщина с тремя фамилиями

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В селе под Алапаевском пропала 36-летняя женщина с тремя фамилиями. Последний раз Любовь Михайловна Белюшина, которая также известна как Погорейко и Ядрышникова, выходила на связь 22 декабря, с тех пор нет никакой информации об ее местонахождении.

- Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы черные, глаза зеленые, - сообщают волонтеры отряда «ЛизаАлерт», которые занимаются поисками.

На момент исчезновения женщина была одета в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки и черные варежки, с собой у нее была черная сумка.

Если вы знаете, где может находиться Любовь Белюшина, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».