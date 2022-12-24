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НовостиОбщество24 декабря 2022 11:17

В Нижнем Тагиле начались новогодние представления для детей мобилизованных

Всего пригласительные билеты получили почти полторы тысячи челолвек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во время праздников такие представления пройдут в Городском дворце молодежи, ДЮЦ «Мир» и Дворце культуры «Юбилейный»

Во время праздников такие представления пройдут в Городском дворце молодежи, ДЮЦ «Мир» и Дворце культуры «Юбилейный»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начались новогодние представления для детей мобилизованных и военнослужащих. Всего пригласительные билеты получили почти полторы тысячи жителей. Известно, что для юных зрителей подготовили праздничное «Эпохи», а после представления всем вручали сладкие подарки.

- Новый год – это светлый и добрый праздник, когда дети с особым волнением ждут настоящих чудес. И задача Администрации города, благотворительных организаций и всех взрослых создать эту новогоднюю сказку, вне зависимости от внешних обстоятельств,

Во время праздников такие представления пройдут в Городском дворце молодежи, ДЮЦ «Мир» и Дворце культуры «Юбилейный».

Напомним, ранее детей мобилизованных уральцев пригласили на Елку главы Екатеринбурга. Всего прошло два представления. Как сообщают в пресс-службе администрации города, их посетило 859 юных свердловчан.