В Екатеринбурге 31-летнюю женщину осудили за кражу двух велосипедов

По решению суда злоумышленнице назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили 31-летнюю жительницу Нижнего Тагила, которая угнала два велосипеда. Во время разбирательства выяснилось, что 4 августа этого года женщина заметила на улице Белинского байк марки BMX за восемь тысяч рублей.

- Она похитила велосипед, но на этом не остановилась. 5 августа девушка, находясь около магазина стройматериалов по переулку Базовый в Екатеринбурге вновь похитила велосипед марки Forward стоимостью 16 тысяч тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По решению суда злоумышленнице назначили наказание в виде 360 часов обязательных работ. Также с осужденной в пользу потерпевших взыскан материальный ущерб. Приговор еще не вступил в законную силу.