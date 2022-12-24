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НовостиОбщество24 декабря 2022 9:13

Семьи мобилизованных Свердловской области получили уже больше 580 миллионов рублей

По данным на 23 декабря всего было проведено 29075 выплат
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Единовременные денежные выплаты утвердили в октябре

Единовременные денежные выплаты утвердили в октябре

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи мобилизованных Свердловской области получили уже больше 580 миллионов рублей. По данным на 23 декабря всего было проведено 29075 выплат. Единовременные денежные выплаты утвердили в октябре.

- Принятый региональным правительством документ предусматривает, что родные свердловчан, участвовавших ранее или участвующих в настоящий момент в спецоперации, могут получить единовременную выплату – в 20 тысяч рублей на семью, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кроме того известно, что также 20 тысяч рублей может получить каждый из детей военнослужащего.

- Выплата членам семьи назначается автоматически после передачи муниципалитетом списков получателей в Минсоцполитики Свердловской области, - добавили региональные власти.