Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 декабря 2022 9:04

В Среднеуральске мужчину осудили за использование поддельных водительских прав

Уралец купил фальшивые документы в Качканаре в 2019 году
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права»

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске осудили 61-летнего местного жителя, который пользовался поддельными водительскими правами. Во время разбирательства выяснилось, что мужчину уже лишали документов, из-за чего в 2019 году он приехал в Качканар за фальшивым удостоверением.

- В дальнейшем 15 марта 2022 года мужчина, управляя автомобилем на участке автодороги по улице Парижской Коммуны в Среднеуральске, был остановлен сотрудником госавтоинспекции и предъявил указанное поддельное удостоверение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права». Мужчина полностью признал свою вину. По решению суда ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.