В Среднеуральске мужчину осудили за использование поддельных водительских прав

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Среднеуральске осудили 61-летнего местного жителя, который пользовался поддельными водительскими правами. Во время разбирательства выяснилось, что мужчину уже лишали документов, из-за чего в 2019 году он приехал в Качканар за фальшивым удостоверением.

- В дальнейшем 15 марта 2022 года мужчина, управляя автомобилем на участке автодороги по улице Парижской Коммуны в Среднеуральске, был остановлен сотрудником госавтоинспекции и предъявил указанное поддельное удостоверение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права». Мужчина полностью признал свою вину. По решению суда ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.