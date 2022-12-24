Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Охотничьи хозяйства Свердловской области начали подкармливать диких животных, это поможет зверям пережить зиму и раннюю весну. Специалисты рассказывают, что в первую очередь в подкормке нуждаются косули и лоси, которые в основном питаются травой и сеном.

- Также для них зимой обязательно ставят ящики с солью, которая является минеральной добавкой. Самцам она необходима для роста рогов, а самкам – для вынашивания здорового потомства, - рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области.

Для птиц же готовят отдельное меню, в кормушки насыпают зерновые культуры, еду раскладывают на местах с наибольшей концентрацией диких животных. Кстати, подкармливают животных и производители овощей, они привозят капустные листья и морковь.