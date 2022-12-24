Баскетболистки УГМК вышли в финал кубка России

Фото: пресс-служба клуба УГМК

Баскетболистки УГМК из Екатеринбурга вышел в финал кубка России, накануне переиграв «Нику» из Сыктывкара. Встреча завершилась со счетом 93:71 в пользу «лисиц».

- «Лисицы» отдали соперницам только первую четверть игры, затем они полностью доминировали на паркете. Самым результативным игроком стала центровая УГМК Мария Вадеева, оформившая дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов, - рассказали в пресс-службе екатеринбургской команды.

Финальная игра состоится уже 25 декабря, УГМК предстоит сыграть с московским МБА. Игра пройдет на «Лузалес Арене», после этого команды возьмут небольшой предпраздничный перерыв.

Следующую игру УГМК проведет уже в новом году: 5 января «лисицы» вновь сразятся с МБА — на этот раз в регулярном чемпионате России.