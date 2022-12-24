В Новой Ляле мужчина с пневмопушкой пытался доставить в колонию партию телефонов

В свертках нашли семь телефонов, три сим-карты, 18 зарядников. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В исправительную колонию Новой Ляли пытались передать большую партию телефонов с помощью двух пневмопушек. Вечером 23 декабря сотрудники ИК-54 получили оперативную информацию и задержали подозрительного мужчину, который хотел перебросить гаджеты.

- Он пытался осуществить переброс на промышленную зону в через ограждение внешней и внутренней запретных зон с помощью двух пневмопушек. У гражданина были обнаружены и изьяты: две пневмопушки, два свертка, - уточнили в ГУФСИН по Свердловской области.

В свертках нашли семь телефонов, три сим-карты, 18 зарядников, пять пар наушников и один модем. На нарушителя составили административный протокол по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».