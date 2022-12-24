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НовостиОбщество24 декабря 2022 6:22

Три города Свердловской области получат десятки миллионов рублей на благоустройство среды

Деньги на эти цели выделены из федерального бюджета
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Они победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Они победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три города Свердловской области получат десятки миллионов рублей на благоустройство среды, деньги на эти цели выделены из федерального бюджета. Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и Сысерть победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Сысерть получит 90 миллионов на благоустройство общественной территории «Горный парк города Сысерть». Проект объединит четыре территории: кластер «На Заводе», набережную и плотину, спортивную лыжную и байдарочную базы, природный парк «Бажовские места», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Верхней Пышме выделили целых 100 миллионов на бульвар по Успенскому проспекту: в центре города разобьют сад. Но больше всего денег получит Каменск-Уральский: 106 миллионов.

- Деньги потратят на проект «Байновский сад». Сейчас сад находится в запустении. Проект реконструкции предусматривает зонирование пространства на природную зону и культурно-развлекательную, - добавили в департаменте.