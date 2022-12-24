Они победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три города Свердловской области получат десятки миллионов рублей на благоустройство среды, деньги на эти цели выделены из федерального бюджета. Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и Сысерть победили во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

- Сысерть получит 90 миллионов на благоустройство общественной территории «Горный парк города Сысерть». Проект объединит четыре территории: кластер «На Заводе», набережную и плотину, спортивную лыжную и байдарочную базы, природный парк «Бажовские места», - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Верхней Пышме выделили целых 100 миллионов на бульвар по Успенскому проспекту: в центре города разобьют сад. Но больше всего денег получит Каменск-Уральский: 106 миллионов.

- Деньги потратят на проект «Байновский сад». Сейчас сад находится в запустении. Проект реконструкции предусматривает зонирование пространства на природную зону и культурно-развлекательную, - добавили в департаменте.