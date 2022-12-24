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НовостиОбщество24 декабря 2022 5:39

В свердловском УФСИН опровергли отправку заключенных женщин в зону СВО

Руководство учреждения не получало таких заявок от осужденных
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Руководство учреждения не получало таких заявок от осужденных

Руководство учреждения не получало таких заявок от осужденных

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительной колонии №6 Нижнего Тагила рассказали, что осужденные женщины не обращались с просьбой отправить их в зону спецоперации. По данным информационного агентства «ТАСС», руководство учреждения не получало таких заявок.

- Три дня назад ко мне журналисты обратились, я связался с руководством учреждения. Они сказали, никто [из женщин в ИК-6] не обращался [с просьбой об отправке в зону СВО], - сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что Свердловский депутат Вячеслав Вегнер опубликовал обращение к основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, в котором рассказал, что заключенные женщины из исправительной колонии № 6 Нижнего Тагила хотят отправиться на спецоперацию.

По словам чиновника, женщины готовы выполнять функции связистов, врачей и медсестер, чтобы оказывать посильную помощь военным.