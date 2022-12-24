Пострадал ли водитель иномарки, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске снегоуборочная машина снесла иномарку на перекрестке. Авария произошла поздним вечером 23 декабря недалеко от остановки «Старотрубный».

На кадрах, которые опубликованы в группе Вконтакте ««Видеорегистратор|Первоуральск», заметно, что водитель кроссовера Hyundai приблизился к технике вплотную и попал в слепую зону. Когда спецтехника начала сдавать назад, произошло столкновение.

Пострадал ли водитель иномарки, неизвестно, в УГИБДД по Свердловской области пока не прокомментировали этот инцидент.

Напомним, ранее в поселке Садовый под Екатеринбургом иномарка Hyundai Getz, в которой сидела 16-летняя девочка, влетела в столб. Пострадавшую школьницу с различными травмами доставили в больницу, от более серьезных последствий ее спас ремень безопасности.