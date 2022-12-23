Благодаря врачам свердловчанка с редкой болезнью родила здорового малыша

27-летняя жительница Екатеринбурга родила здорового ребенка, имея редкое заболевание. Фото: Свердловской областной клинической больницы №1

Екатеринбурженка с редкой болезнью смогла выносить и родить здорового малыша. С диагностированием и лечением ей помогли врачи Свердловской областной клинической больницы №1 и Екатеринбургского клинического перинатального центра.

У 27-летней жительницы Екатеринбурга нашли заболевание муковисцидоз. При поступлении в клинику женщина была в очень тяжелом состоянии. Однако ей удалось родить здорового ребенка. Это второй подобный случай в области.

- Конкретно в данной ситуации заболевание было диагностировано у пациентки в возрасте 27 лет на 19-20 неделе беременности, - пояснила заведующая отделением пульмонологии СОКБ №1 Наталья Пономарева. - Установление диагноза и назначение правильного лечения позволило улучшить состояние пациентки, избежать осложнений в процессе родов и способствовало рождению здорового ребенка.

Во время беременности женщина стала задыхаться. В конце весны этого года ее госпитализировали в СОКБ №1. Тогда же ей назначили антибактериальную терапию и специальный препарат, который улучшает отхождение мокроты из бронхов. Пациенты, болеющие этой редкой болезнью, получают лечение бесплатно федеральной программе.