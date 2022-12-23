Екатеринбуржец добился демонтажа вывески на своем балконе после обращения в суд

Уралец обратился в Кировский районный суд с просьбой демонтировать конструкцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мужчина подал в суд на соседа снизу за то, что тот разместил вывеску на его балконе. Из квартиры на первом этаже сосед сделал нежило помещение и стал сдавать в аренду.

Свердловчанин из-за не смог остеклить свой балкон, поскольку мужчина, владеющей квартирой на первом этаже, переоборудовал ее в нежилое помещение. После того, как спор не был решен мирным путем. Уралец обратился в Кировский районный суд с просьбой демонтировать конструкцию и выплатить ему 37 тысяч рублей за расходы на представителя.

Суд удовлетворил требования мужчины. Однако сократил сумму выплаты до 30 тысяч рублей. Сосед с решением суда не согласился и предоставил доказательства, что его действия являются законными.

- Суд первой инстанции исходил из того, что на момент перевода квартиры в нежилое помещение, действовала другая норма Жилищного кодекса Российской Федерации. Получить разрешение на перевод жилого помещения в нежилое можно было только при наличии согласия собственников помещений многоквартирного дома на пользование его общим имуществом, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Судом было учтено, что вывеска действительно мешает остекленною балкона истица, а это нарушает его права. Поэтому решение осталось без изменений.