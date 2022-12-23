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НовостиОбщество23 декабря 2022 18:47

Сотрудникам «Уралэнерго-Союз» выплатили больше трех миллионов задолженных зарплат

Работникам не выплачивали деньги больше двух месяцев
Дарья ЧИПУРИНА
Через суд сотрудники получили 3,5 миллиона рублей зарплат

Через суд сотрудники получили 3,5 миллиона рублей зарплат

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудникам инжиниринговой фирмы выплатили 3,5 миллиона рублей зарплат. 49 работникам «Уралэнерго-Союз» не выплачивали деньги больше двух месяцев.

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры вынесли представление директору организации. Также ведомство направило заявления в мировой суд о выдаче судебных приказов, которые были удовлетворены.

- По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), расследование которого взято на контроль, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Благодаря принятым мерам прокуратуры, через суд сотрудники получили 3,5 миллиона рублей зарплат в полном объеме за несколько месяцев.