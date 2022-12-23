Сотрудникам «Уралэнерго-Союз» выплатили больше трех миллионов задолженных зарплат

Через суд сотрудники получили 3,5 миллиона рублей зарплат Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудникам инжиниринговой фирмы выплатили 3,5 миллиона рублей зарплат. 49 работникам «Уралэнерго-Союз» не выплачивали деньги больше двух месяцев.

Для устранения нарушений сотрудники прокуратуры вынесли представление директору организации. Также ведомство направило заявления в мировой суд о выдаче судебных приказов, которые были удовлетворены.

- По материалам прокуратуры следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации), расследование которого взято на контроль, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Благодаря принятым мерам прокуратуры, через суд сотрудники получили 3,5 миллиона рублей зарплат в полном объеме за несколько месяцев.