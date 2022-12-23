Свердловчане собрали больше 300 тысяч рублей для отправки экипировки солдатам в зону СВО

В зону СВО для участников отправили спальные мешки и балаклавы, изготовленные рукодельницами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчане собрали 315 тысяч рублей для того, чтобы закупить экипировку и отправить ее участникам СВО. Организовали акцию КПРФ, Левый фронт, движения «За новый социализм» и «Союз за социализм».

- На собранные средства мы закупили большое количество вещей, требующихся на передовой. Поставка осуществлялась непосредственно от производителей либо официальных дилеров. Мы старались максимально экономить народные деньги, чтобы как можно больше купить для солдат необходимого инвентаря, - отметил первый секретарь Ленинского райкома КПРФ в Екатеринбурге Виталий Ряписов.

Благодаря сбору денег, волонтерам удалось купить 120 комплектов нательного белья, 120 дождевиков-пончо, носки, утепленные сапоги, костюмы «Горка», берцы, 80 туристических ковриков. Также в зону СВО для участников отправили спальные мешки и балаклавы, изготовленные рукодельницами.

Груз поставят бойцам отряда «Призрак» и мобилизованные из Свердловской области, Луганского направления, 26-27 декабря. Позже экипировка доедет к солдатам отряда «Шторм».