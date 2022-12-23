УрФУ замкнул первую десятку, накопив 42 балла Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский Федеральный университет вошел в десятку лучших вузов России по версии Forbes, всего же в рейтинг попали 100 учебных заведений со всей России.

- Вузы оценивались по пяти метрикам: востребованность выпускников, качество нетворкинга, качество преподавания, международная репутация, фактор Forbes, - сообщили в самом издании.

Всего же по этим критериям можно было набрать ровно 100 баллов, на первой строчке рейтинга расположился Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», набрав 82 балла.

УрФУ же замкнул первую десятку, накопив 42 балла.

- В лонг-лист вошли 635 вузов. Все участники списка соответствовали трем обязательным условиям: наличие российской аккредитации, возможность выдавать дипломы государственного образца, численность контингента учащихся не менее 100 человек и наличие программ бакалавриата или специалитета, - добавили в пресс-службе Forbes.