Мэр Екатеринбурга утвердил 10 объектов, которые обновят в рамках концессии

Алексей Орлов утвердил список социальных объектов, которые обновят в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, которые обновят в 2023 году. Социальные учреждения отремонтируют в рамках концессионных соглашений.

В будущем году часть зданий отремонтируют, некоторые же отстроят с нуля. В перечень попали 10 различных школ, парков и арен.

- Перечень выглядит следующим образом: строительство школы на 1,5 тысячи мест в Чкаловском районе, реконструкция Природно-исторического парка «Палкино», создание трамвайной линии в Академическом районе длинной почти 21 километр, строительство ФОК с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой – Суходольской, строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне «Солнечный», реконструкция детского оздоровительного лагеря имени Гайдара, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Также в администрации рассказали, что в новом году пройдет строительство стадиона технических видов спорта, здания для общеобразовательной организации и реконструкция бассейна на Крауля и летнего парка «Уралмаш».

Из-за принятых соглашений в Екатеринбурге планируют провести как можно больше ремонтных работ социально значимых учреждений. Однако при этом не потратив много бюджетных денег. Таким образом, удастся отремонтировать как можно больше объектов.