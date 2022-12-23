Под Сысертью сгорел частный дом и его имущество

Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12:36 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Верхняя Боевка под Сысертью произошел пожар. Загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в десять утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 50 квадратных метров повреждены: домашнее имущество, внутренняя частного, чердачное перекрытие частного жилого дома, - прокомментировали в МЧС.

На тушение прибыли три пожарные машины с 13 спасателями. В 10:27 они локализовали огонь, через двенадцать минут его полностью ликвидировали. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12:36.

В поселке под Нижним Тагилом частный дом сгорел вместе с иномаркой. Семья эвакуировалась через окно, так как возможности выйти через дверь не было. Причина возгорания сейчас устанавливается. На тушение прибыли десять спасателей.