В Алапаевске мужчина отдал мошенникам больше миллиона рублей, желая заработать на инвестициях

Полиция проводит проверку по данному факту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске 59-летний местный житель лишился миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Мужчина пришел в полицию и рассказал, что наткнулся в интернете на рекламу инвестиций на торговой платформе «Газпром».

Мужчина перешел по ссылке и оставил заявку, вскоре с ним связался некий аналитик, который потребовал 8.5 тысяч рублей за регистрацию на сайте.

- Затем на данной инвестиционной платформе ему стали приходить различные графики якобы полученной прибыли. Следующий платеж в размере уже 100 тысяч он совершил в ноябре месяце, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Мужчина расстраивался, что при больших вложениях почти не видит прибыли, тогда ему на карту пришли 36 тысяч, которые были представлены как прибыль. Ободренный уралец продолжил «инвестировать» и даже взял кредит в размере более 330 тысяч. В итоге за два месяца отдал больше миллиона рублей.

Полиция проводит проверку по данному факту.