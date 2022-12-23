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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 16:00

В Нижнем Тагиле пьяный мужчина сообщил о минировании сразу трех кафе

На место тут же отправили силовиков, но опасных предметов они не нашли
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 31-летний местный житель сообщил о ложном минировании трех кафе. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о бомбах в заведениях по адресам Космонавтов, Мира и Ленинградском проспекте. На место тут же отправили силовиков, но опасных предметов они не нашли.

- Выяснилось, что телефоном с этой сим-картой пользуется родственник ее владельца. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а также за ложное сообщение о факте терроризма мужчина, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как оказалось, он вышел из колонии только в этом году. Полицейские получили ориентировку на злоумышленника и в тот же день задержали подозреваемого.

- Он признался, что находился в заведении по проспекту Мира, был изрядно пьян, когда надумал пошутить, позвонив по телефону 102, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.