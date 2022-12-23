В Нижнем Тагиле пьяный мужчина сообщил о минировании сразу трех кафе

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 31-летний местный житель сообщил о ложном минировании трех кафе. Мужчина позвонил в полицию и рассказал о бомбах в заведениях по адресам Космонавтов, Мира и Ленинградском проспекте. На место тут же отправили силовиков, но опасных предметов они не нашли.

- Выяснилось, что телефоном с этой сим-картой пользуется родственник ее владельца. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, а также за ложное сообщение о факте терроризма мужчина, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Как оказалось, он вышел из колонии только в этом году. Полицейские получили ориентировку на злоумышленника и в тот же день задержали подозреваемого.

- Он признался, что находился в заведении по проспекту Мира, был изрядно пьян, когда надумал пошутить, позвонив по телефону 102, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», уральцу грозит до пяти лет лишения свободы.