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НовостиОбщество23 декабря 2022 15:32

В Екатеринбурге родителям рекомендовали посещать детские утренники по QR-кодам

В частности, такие сообщения пришли в чаты детского сада № 550
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
При этом в документе говорится, что если группе больше 20% заболевших, то праздник придется отменить

При этом в документе говорится, что если группе больше 20% заболевших, то праздник придется отменить

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детских садах Екатеринбурга родителям рекомендовали проходить на новогодние утренники по QR-кодам. В частности, такие сообщения пришли в чаты детского сада № 550. При этом в документе говорится, что если группе больше 20% заболевших, то праздник придется отменить.

- Пришло такое сообщение от воспитателя садика: «Уважаемые родители, добрый день! В соответствии с поручением департамента образования просим всех, кто в списке на посещение новогоднего праздника, иметь при себе QR, подтверждающий вакцинацию (COVID-2019), - рассказала порталу E1.ru читательница.

В департаменте образования подтвердили, что подобные сообщения были разосланы по детским садам, однако заверили, что это лишь рекомендация.

Ранее стало известно, что корпусы Центральной городской больницы № 6 временно перепрофилировали для лечения пациентов с гриппом и ОРВИ. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщают, что такие меры приняты из-за существующей эпидемиологической ситуации.