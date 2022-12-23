В Екатеринбурге девушка, оставшаяся без родителей в детстве, получит квартиру через суд

В течение восьми месяцев девушка должна получить новое жилье Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге девушка, оставшаяся без родителей в несовершеннолетнем возрасте, получит квартиру. В этом ей помогла прокуратура, обратившись в суд.

Девушка 2000-го года рождения обратилась в Управление социальной политики для того, чтобы ее поставили на учет для получения жилья. В феврале 2015 году свердловчанку внесли в базу. На октябрь текущего года ее номер очереди был 512.

- Установлено, что заявитель фактически проживает в г. Екатеринбурге, собственником какого-либо недвижимого имущества, членом семьи нанимателя иного жилого помещения по договору социального найма не является, пригодного для проживания жилого помещения у заявителя не имеется, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с нарушением, ведомство подало иск об обязанности построить или передать девушке жилище. Оно должно соответствовать всем нормам, быть не меньше 16 квадратных метров и находиться в черте города.

Тогда Кировский районный суд Екатеринбурга обязал Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области вручить свердловчанке ключи от нового дома в течение восьми месяцев. Пока девушка не получила новое жилье. Прокуратура будет следить за выполнением обязательств.