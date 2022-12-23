Специалисты подготовили иск, согласно которому в пользу потребителя нужно было выплатить 233.7 тысячи рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тавде женщина отсудила у бизнесмена больше 200 тысяч рублей за некачественный ремонт. Как оказалось, весной этого года уралочка решил обновить свое жилище и заключил договор с индивидуальным предпринимателем, заплатив ему 190 тысяч.

- Вскоре заказчиком были обнаружены значительные недостатки: демонтажные работы выполнены не полностью, стены не выровнены, штукатурка стен произведена не во всех местах, сняты счетчики на горячую и холодную воду, установленные трубы протекают, материалы, - сообщили в пресс-службе Роспребнадзора по Свердловской области.

Исполнитель пообещал исправить огрехи в ремонте, но так и не сдержал своего слова. Тогда женщина обратилась в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», но и это обращение предприниматель проигнорировал.

Специалисты подготовили иск, согласно которому в пользу потребителя нужно было выплатить 233.7 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу.