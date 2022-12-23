Жители Богдановича собрали 120 тысяч рублей за полдня на похороны бабушки и двух внучек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Жители Богдановича собрали 120 тысяч рублей на похороны бабушки и двух внучек. Напомним, пожар произошел в квартире, 22 декабря, на улице Тимирязева. Пенсионерка присматривала за двумя внучками в возрасте трех и шести лет. Предварительно, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

В социальных сетях родственница погибшей женщины обратилась к местной жительнице с просьбой организовать денежный сбор.

- В таком горе мало кто остается безучастным. Ко мне обратилась тетя погибших девочек. Она очень любила их и все произошедшее она воспринимает очень тяжело. Я обратилась к жителям за финансовой помощью утром, 23 декабря. В 16:00 я закрыла сбор, так как мы получили сумму. На эти деньги мной была оплачена вся похоронная процессия, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница Богдановича Юлия. - На оставшиеся средства мы купим конфеты для детского сада, в который ходили девочки.

Как рассказала Юлия, мама девочек также обращалась за помощью в местное управление образования. В тот момент и она узнала, что жители объединились. Совместными усилиями они собрали 122 тысячи рублей. Как рассказала Юлия, церемония прощания с погибшими бабушкой и внучками пройдет во вторник, 27 декабря.