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НовостиОбщество23 декабря 2022 13:26

В Екатеринбурге владельца легковушки арестовали на пять суток за отказ снять тонировку

Молодой человек не реагировал на замечания полицейских и ездил с затемненными стеклами
Источник:kp.ru
Молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции

Молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге владельца отечественной легковушки арестовали на пять суток за то, что он отказался снимать тонировку со своего автомобиля. 21-летний местный житель несколько раз привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за затемненные стекла.

- Однако молодой человек игнорировал законные требования сотрудников полиции и продолжал ездить с тонированными стеклами. Госавтоинспекторы передали материалы на водителя в суд, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В результате суд признал его виновным в административном нарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции» и отправил его отбывать арест на срок пять суток.