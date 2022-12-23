На Уралмаше появятся временные светофоры

До начала соревнований светофоры включать не планируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Краснофлотцев появятся временные светофоры. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в мэрии.

- Это подготовка к международной спартакиаде студентов в 2023 году. Движение клиентских групп на стадион «Калининец» и обратно будет организовано по улице Краснофлотцев. Для выезда на Космонавтов и делаем светофор, - рассказали там.

В администрации отметили, что до начала соревнований светофоры включать не планируют.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге с января 2023 года на улице Хохрякова запретят парковку. Соответствующие знаки установят от дома № 39 до здания № 33. Они появятся по просьбе горожан.