В Ивделе простились с 22-летним бойцом, погибшим во время спецоперации

Прощание с ним состоялось у клуба «Октябрь», а также в кинотеатре «Северный маяк» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивделе простились с 22-летним Максимом Воронцовым, который погиб во время специальной операции на Украине. Похороны молодого человека состоялись 23 декабря, прощание с ним состоялось у клуба «Октябрь», а также в кинотеатре «Северный маяк».

- От имени всех жителей Ивдельского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами, - сообщили в пресс-службе администрации Ивдельского городского округа.

Ранее стало известно, что во время специальной военной операции на Украине погиб житель уральского поселка Троицкий Кирилл Решетников. 32-летний мужчина получил повестку в октябре во время частичной мобилизации.

- Исполняя свой воинский долг, Кирилл Владимирович погиб. Страшная весть пришла семье 15 декабря. Мы выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким, - говорится на странице сообщества КДЦ поселка Троицкого.