В уральском селе построили новую молочную ферму

На ферме установили доильные аппараты, молокопровод и танк-охладитель для молока. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В селе Невьянское построили новую молочную ферму на 200 голов скота. В ней установили современное оборудование: доильные аппараты, молокопровод и танк-охладитель для молока. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Инвестиции в проект по строительству молочной фермы в сельхозкооперативе «Пламя» составили 57,2 миллиона рублей, из них 19,8 миллиона рублей возвращены кооперативу в виде субсидии из областного бюджета, - рассказал и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Артем Бахтерев.

На сегодняшний день в кооперативе «Пламя» содержится почти полторы тысячи голов, из них коров — более 600. Часть стада переведут в новое помещение. А старый коровник реконструируют.

Ранее стало известно, что под Екатеринбургом построят гигантскую ферму по выращиванию клубники, она станет одной из самых больших в мире. В компании «Агротехфарм» заявили о планах построить ферму площадью 1000 «квадратов».