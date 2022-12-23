В Екатеринбурге корпусы ЦГБ № 6 отдали для лечения пациентов с гриппом и ОРВИ

Такие меры принято из-за существующей эпидемиологической ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге корпусы Центральной городской больницы № 6 временно перепрофилировали для лечения пациентов с гриппом и ОРВИ. В пресс-службе Минздрава Свердловской области сообщают, что такие меры приняты из-за существующей эпидемиологической ситуации.

- Принято решение о перепрофилировании стационаров ЦГКБ №6 для оказания медицинской помощи больным ОРВИ, гриппом и внебольничными пневмониями. Пациенты, находившиеся на лечении до перепрофилирования, планомерно выписаны или переведены в другие медицинские организации, - сообщают в региональном Минздраве.

Напомним, в Свердловской области зарегистрировано еще 74 454 случая ОРВИ. Данные за неделю с 12 по 18 декабря опубликовал Роспотребнадзор. При этом 52% из общего числа заболевших - дети, а исследования показали, что доминирует свиной грипп.

- Это выше уровня прошлой недели на 26,3% и выше среднего многолетнего уровня на 120%, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.