Синоптики рассказали о погоде в предновогоднюю неделю на Урале

Небольшой снег может пройти в регионе 24 и 25 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области на смену оттепели придут 25-градусные морозы. А на севере региона температура может опускаться до -30 градусов. Об этом рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

- Сегодня вновь нахлынул теплый воздух, мощные западные ветры принесли тепло с центральных районов Атлантики. Наступившая оттепель в начале следующей недели сойдет на нет, установится умеренно морозная погода, - сообщила она.

В последние пять дней 2022 года температура ночью ожидается -12…-17 градусов. В середине следующей недели на севере Свердловской области похолодает до -25 градусов. Днем температура будет -9... -15 градусов. Небольшой снег может пройти в регионе 24 и 25 декабря, а также последние предновогодние дни.

Ранее синоптики сообщали, что 31 декабря днем температура будет опускаться до -10 градусов. Погода в новогоднюю ночь будет малоснежной, а температура воздуха будет снижаться до -11 градусов.