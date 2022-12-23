В Екатеринбурге бывшего инспектора ДПС оштрафовали за кражу семи служебных радиостанций

По решению суда его оштрафовали на 400 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывший инспектор ДПС получил крупный штраф за кражу семи служебных радиостанций и зарядных устройств. Как оказалось, полицейский действовал с августа 2021 по май 2022 годов.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

- Данными противоправными действиями был причинен материальный ущерб УМВД России по городу Екатеринбургу. Проведены обыски по месту жительства подсудимого, у него в гараже, а также в загородном доме его родственников, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, криминальная схема была выявлена в ходе реализации оперативной информации. Любитель переговорных устройств в кратчайший срок из системы МВД с позором был изгнан.

По решению суда его оштрафовали на 400 тысяч рублей.