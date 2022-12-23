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НовостиОбщество23 декабря 2022 11:34

В Екатеринбурге бывшего инспектора ДПС оштрафовали за кражу семи служебных радиостанций

Также полицейского уволили из системы МВД
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По решению суда его оштрафовали на 400 тысяч рублей

По решению суда его оштрафовали на 400 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывший инспектор ДПС получил крупный штраф за кражу семи служебных радиостанций и зарядных устройств. Как оказалось, полицейский действовал с августа 2021 по май 2022 годов.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере».

- Данными противоправными действиями был причинен материальный ущерб УМВД России по городу Екатеринбургу. Проведены обыски по месту жительства подсудимого, у него в гараже, а также в загородном доме его родственников, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, криминальная схема была выявлена в ходе реализации оперативной информации. Любитель переговорных устройств в кратчайший срок из системы МВД с позором был изгнан.

По решению суда его оштрафовали на 400 тысяч рублей.