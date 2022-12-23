Девелоперы не смогли продать половину квартир в свердловских новостройках

Непроданными остаются 1,82 миллиона квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области девелоперы не смогли продать 49% квартир в строящихся домах. Это следует из данных информационной системы «ДОМ.РФ».

На третью декаду декабря 2022 года непроданными остаются 1,82 миллиона квадратных метров жилья. Проданная площадь составляет 1,17 миллиона квадратных метров или 32%. Еще 685 тысяч «квадратов» в продажу пока не поступили.

При этом в Екатеринбурге средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла рекордных значений. «Квадрат» обходится в 121 тысячу рублей. Это самый высокий показатель с начала 2022 года. В январе квадратный метр в квартире на первичном рынке стоил в среднем 100 тысяч рублей.